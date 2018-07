Feuerwehr löscht Durst der Bäume im Hitzesommer

Es bleibt heiß in Deutschland - und in immer mehr Städten retten Feuerwehren die Bäume vor dem Vertrocknen. Foto: dpa

Düsseldorf Feuerwehren retten in der Sommerhitze die Bäume in immer mehr Städten vor dem Vertrocknen. Nach wochenlangem Regenmangel rückten bereits Feuerwehrleute in Aachen zu solchen Einsätzen aus, in Wuppertal ist das ab Montag geplant, wie die die Kommunen mitteilten.

Heute wollte die Feuerwehr in Düsseldorf Innenstadt-Bäume wässern. "Die Bäume sind so notleidend, dass sie dringend Wasser brauchen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Der Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen spricht von außergewöhnlichen Einsätzen. Das Bäumegießen gehöre nicht zu den gesetzlichen Aufgaben wie Brandschutzhilfe, Katastrophenschutz, Menschenrettung und Hilfeleistungen bei Unglücksfällen. "Dass Feuerwehren immer mal wieder darüber hinaus helfen, ist ein normaler Prozess", sagte Landesgeschäftsführer Christoph Schöneborn der Deutschen Presse-Agentur. Ob und wann Feuerwehren solche Zusatzaufgaben übernehmen, werde lokal entschieden.

In Aachen wässern Freiwillige Feuerwehren nach Angaben vom Mittwoch bei Übungsfahrten Straßenbäume. Ein Großteil der Stadtbäume sei vom Absterben bedroht. Wuppertal kündigte am Donnerstag an, dass die Freiwillige Feuerwehr von Montag an im ungewöhnlichen Löscheinsatz sein werde. Die Bäume könnten jeden Tropfen Wasser gebrauchen. Das ehrenamtliche Engagement der Freiwilligen sei eine große Hilfe.