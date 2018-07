"X Factor": Robbie Williams und seine Frau sind neue Juroren

London Popstar Robbie Williams und seine Ehefrau Ayda Field werden Juroren bei der britischen Castingshow "The X Factor". Das bestätigte der Fernsehsender ITV bei einer Pressekonferenz zur 15. Staffel der Sendung mit dem ebenfalls neuen Jurymitglied Louis Tomlinson von der Band One Direction. Williams und Field sind das erste Paar, das Teil der Jury werde, hieß es vom TV-Sender. Für Tomlinson ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln als Popstar: One Direction wurde 2010 bei der Show zusammengecastet - und schaffte trotz eines dritten Platzes einen Welterfolg.

