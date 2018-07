Unbekannter bedroht jüdische und muslimische Kita-Kinder

Im Landkreis München hat ein Unbekannter Drohbriefe an mehrere Kindertagesstätten verteilt. Wie die Polizei München am Montag mitteilte, werden in den Briefen mit „volksverhetzendem Inhalt“ Drohungen gegen jüdische und muslimische Kinder ausgesprochen. Die Ankündigungen des Täters seien nach...