Mann stürzt bei Höhenwanderung 30 Meter in den Tod

Ein 62 Jahre alter deutscher Wanderer ist in Tirol tödlich verunglückt. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen war mit seiner Frau am Samstag auf einem markierten Höhenwanderweg im Gebiet der Steinplatte in den Kitzbüheler Alpen unterwegs, als er auf einer Steinstufenpassage offenbar das Gleichgewicht...