Heftige Explosion an Kairos Flughafen

Kairo Eine riesige Explosion hat am späten Abend die Umgebung des Flughafens Kairo erschüttert. Fotos und Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, zeigten eine riesige Rauchwolke über der Stadt und Flammen. Aus Flughafenkreisen hieß es zunächst, dass sich die Explosion nicht auf dem Gelände des Flughafens selbst ereignet habe. Der Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt sei. Lokale Medien berichteten von einer Explosion an einem Treibstofflager nahe des Flughafens.