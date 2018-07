Johnny Depp - Klage gegen wegen angeblichem Ausraster am Set

Neuer Ärger für Hollywood-Star Johnny Depp (55): Der Schauspieler ist wegen eines Vorfalls an einem Filmset auf Schadenersatz in nicht genannter Höhe verklagt worden, wie US-Medien am Montag (Ortszeit) berichteten. Demnach macht ein Mitarbeiter eines Filmteams vor Gericht in Los Angeles geltend,...