Österreich: Hund fällt 60 Meter - und überlebt

Eine Hündin von Urlaubern aus Niedersachsen hat in Österreich einen 60 Meter tiefen Absturz in eine Schlucht unversehrt überstanden. Der 14 Monate alte Vierbeiner des Ehepaares aus Hameln stürzte am Samstag in St. Wolfgang beim Abstieg über den sogenannten Wirersteig ab und fiel in eine...