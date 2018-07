Dresdner Bundespolizei nimmt Georgier mit 45 Reisepässen fest

Fahndungserfolg für die Dresdner Bundespolizei: Die Beamten haben einen Georgier festgenommen, der in einem Eurocity illegal nach Deutschland einreisen wollte. Der 51-Jähriger war mit 45 Reisepässen unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bereits am Dienstagmorgen hatten sie den Georgier...