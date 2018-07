Höhlendrama in Thailand wird zum Wettlauf gegen die Zeit

Chiang Rai Die Rettung der seit zwei Wochen in einer thailändischen Höhle festsitzenden Jugendlichen wird immer mehr zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Zwar kündigten die Behörden an, das Risiko bei der geplanten Bergungsaktion so niedrig wie möglich zu halten. Allerdings sollte es heute regnen und das Wochenende über zu teils heftigen Niederschlägen kommen. Der Provinzgouverneur würde als Chef der Rettungsmission den Beginn des Bergungseinsatzes lieber noch etwas verzögern. Noch seien die Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren und ihr 25-jähriger Betreuer nicht ausreichend geübt im Tauchen.