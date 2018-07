Gutachten im Mordprozess Höxter: Angeklagte ohne Mitleid

Das damalige Wohnhaus des beschuldigten Ehepaares in Höxter-Bosseborn. Foto: Jonas Güttler/dpa

Paderborn Über Jahre hinweg soll ein Paar mehrere Frauen in das Haus nach Ostwestfalen gelockt und dort schwer misshandelt haben.

Die Angeklagte im Mordprozess um die tödlichen Misshandlungen von Höxter hat einem Gutachten zufolge kein Mitleid mit ihre Opfern oder den Angehörigen empfunden. Angelika W. ist nach Angaben der forensischen Psychiaterin Nahlah Saimeh vom Mittwoch dazu nicht in der Lage. Trotzdem hält die Expertin die 49-Jährige für schuldfähig.

Angelika W. habe Züge von Autismus, sagte die Gutachterin am Landgericht Paderborn. Zusammen mit dem ebenfalls Angeklagten Wilfried W. habe Angelika W. ein bösartiges Duo gebildet, um das Selbstbewusstsein ihrer Opfer mit psychischer Gewalt gezielt zu manipulieren und zu zerstören.

Über Jahre hinweg soll das Paar mehrere Frauen in das Haus nach Ostwestfalen gelockt und dort schwer misshandelt haben. Zwei Frauen aus Niedersachsen starben infolge der Quälereien. Der 48-Jährige und die 49-Jährige sind wegen Mordes durch Unterlassen angeklagt.

Am Dienstag hatte die Gutachterin für Wilfried W. die Einweisung in die Psychiatrie empfohlen. Der 48-Jährige sei vermindert schuldfähig und habe eine erhebliche Intelligenzminderung. dpa