Vermisste Jungen in Thailand nach neun Tagen lebend gefunden

Seit mehr als einer Woche waren zwölf Jungen einer Jugend-Fußballgruppe und ihr Betreuer in einer überfluteten Höhle in Thailand verschollen. Nun wurden sie gefunden – lebend. Das teilte der Provinzgouverneur Narongsak Osotthanakorn am Montagnachmittag mit. Alle 13 Personen seien in Sicherheit,...