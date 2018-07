Mädchen in England stirbt bei Unfall mit platzender Hüpfburg

Ein Mädchen ist in Ostengland laut Berichten von Augenzeugen gestorben, nachdem es von einer platzenden Hüpfburg geworfen wurde. Laut Zeugenaussagen habe sich der Vorfall gegen 11 Uhr morgens an einem bei hochsommerlichen Temperaturen gutbesuchten Strand in Gorleston ereignet. Das teilte die...