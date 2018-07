Häftling türmt mit Hubschrauber

Paris In Frankreich ist einem Häftling ein spektakulärer Ausbruch gelungen. Per Hubschrauber sei der 46-Jährige am Sonntag mit Hilfe bewaffneter Komplizen aus dem Gefängnis in Réau rund 50 Kilometer südlich von Paris geflüchtet, berichteten französische Medien.

Nachdem der Hubschrauber im Innenhof der Haftanstalt gelandet war, brachen die Komplizen demnach die Tür zum Besucherzimmer auf, in dem sich der Gefangene zusammen mit einem seiner Brüder befand.

Die Aktion habe nur wenige Minuten gedauert, Geiseln oder Verletzte habe es nicht gegeben, hieß es weiter. Drei Komplizen sollen bei der Flucht geholfen haben. Der Hubschrauber wurde später rund 60 Kilometer entfernt vom Gefängnis gefunden. Laut Polizeikreisen soll der Pilot ein Ausbilder gewesen sein, der auf einen Schüler gewartet hatte und von den Komplizen zu der Aktion gezwungen wurde. Er stehe unter Schock.

Der 46-Jährige war im April von einem Berufungsgericht wegen eines Raubüberfalls, bei dem eine Polizistin ums Leben kam, zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Bereits im Jahr 2013 hatte er wegen eines Ausbruchs von sich reden gemacht. Damals hatte er vier Wärter als Geiseln genommen.