Drei Tote nach Explosion in Bremer Wohnhaus

Bremen Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Bremen sind am Donnerstag drei Menschen ums Leben gekommen. Einsatzkräfte fanden die Leichen einer 41-Jährigen und ihres sieben Jahre alten Sohnes sowie im Nachbarhaus eine tote 70-Jährige, wie die Polizei mitteilte.