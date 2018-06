Banksy oder nicht? Wandbilder in Paris sorgen für Wirbel

Wandbilder im Stil des geheimnisumwitterten britischen Street-Art-Künstlers Banksy sorgen in Paris für Wirbel. Seit Tagen wird in Medien und sozialen Netzwerken über die unsignierten Kunstwerke spekuliert.Eine Sprecherin Banksys äußerte sich am Dienstag auf Anfrage zunächst nicht dazu, ob die seit...