Gemeinsames Verbiegen und Atmen

Weltyogatag: Verbiegen und Atmen

Der Weltyogatag findet am 21. Juni zum vierten Mal statt. Nirgendwo wird er so spektakulär gefeiert wie in Indien – der Yoga-Heimat. Diese Aufnahme entstand in einem Stadion im indischen Bengaluru.

Foto: ABHISHEK N. CHINNAPPA / REUTERS