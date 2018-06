Verdächtiger bestellte Samen für Gift-Herstellung online

Ein in Köln lebender Tunesier hat hochgiftiges Rizin in seiner Wohnung in Köln gelagert. Er soll den Sicherheitsbehörden laut Medienberichten durch Interneteinkäufe aufgefallen sein. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll der 29-Jährige auch Zutaten für einen Sprengsatz bestellt haben.Der Tipp...