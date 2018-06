Gerst: Start war "fantastisch" - Kapsel "schön gemütlich"

Moskau In einer Live-Übertragung haben der deutsche Astronaut Alexander Gerst und seine beiden Crew-Kollegen nach der Ankunft auf der Internationalen Raumstation (ISS) mit ihren Familien und Freunden geplauscht. Der Start sei "fantastisch" gewesen, sagte Gerst. Auch der zweitägige Flug in der engen Sojus-Kapsel sei weniger anstrengend gewesen als gedacht - weil es mit den beiden anderen in der Kapsel "schön gemütlich" war. "Ich hab erstaunlich gut geschlafen." Die Sojus-Kapsel mit Gerst und seinen beiden Kollegen hatte nach zweitägigem Flug am Freitag an der ISS angedockt.

