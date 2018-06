Flugzeug in Australien muss wegen Randale kehrt machen

Sydney (dpa) – Wegen einer randalierenden Frau an Bord hat eine Passagiermaschine in Australien eine unfreiwillige Zwischenlandung einlegen müssen. Die Frau drohte auf dem Flug von Melbourne nach Perth damit, andere Passagiere umzubringen, falls sie das Flugzeug nicht sofort verlassen dürfe. Daraufhin entschloss sich der Pilot der Fluggesellschaft Virgin Australia, die Maschine vorzeitig in Adelaide zu landen. Dort wurde die Frau laut dem Fernsehsender ABC von fünf Polizeibeamten abgeführt. Die Maschine kam mit mehr als vier Stunden Verspätung mitten in der Nacht in Melbourne an.

