„Game of Thrones“-Komponist Ramin Djawadi geht auf Tournee

Die Zahl der Duisburger Musiker, die vor 15.000 Fans im New Yorker Madison Square Garden spielen durften, wird übersichtlich sein. Ramin Djawadi hat es geschafft. Der 43-Jährige wagte als Abiturient den Schritt aus dem Ruhrgebiet in die USA – und nach dem Studium in Boston ging es schnurstracks...