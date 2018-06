Nürburg Die Musik-Spektakel "Rock am Ring" und "Rock im Park" nähern sich dem Ende: Heute können sich die rund 140 000 Besucher in der Eifel und auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg auf Konzerte der britischen Rockband Muse und der Foo Fighters freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes dürfte es zumindest in Nürnberg ein sonniges Finale werden. Mit rund jeweils 70 000 Besuchern der gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen waren die Events in diesem Jahr nicht ausverkauft.

