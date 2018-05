Misshandelter Säugling stirbt an seinen Verletzungen

Ein misshandelter Säugling aus Osnabrück ist tot. Der erst wenige Tage alte Junge sei an seinen schweren Verletzungen gestorben, sagte am Mittwoch ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Der Vater des Kindes sitzt in Untersuchungshaft. Die Familie des Säuglings hatte in der vergangenen Woche...