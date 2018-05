Zug kracht in Lastwagen: 13 Verletzte in Hessen

Großen-Buseck Bei einer Kollision auf einem Bahnübergang im hessischen Großen-Buseck sind 13 Menschen teils schwer verletzt worden. Ein mit rund 30 Fahrgästen besetzter Regionalzug krachte am Dienstagmorgen in den Anhänger eines Lastwagens, der auf den Gleisen stand. Der Lokführer wurde in seinem Triebfahrzeug...