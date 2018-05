Hochbetagt auf Beutezug

Die kriminelle Karriere des 81-Jährigen endet an einem Frühlingsabend im Kurpark von Bad Sassendorf. Polizisten haben lange nach ihm gesucht, an diesem Tag nehmen sie ihn fest. Die Vorwürfe sind gravierend: Der graue Ganove steht im Verdacht, ein Serieneinbrecher zu sein. Mehr als 20 Mal soll er in...