Happy End für Harry?

Mit gesenktem Kopf, die Hände zu Fäusten geballt und in einem viel zu großen schwarzen Anzug nimmt Prinz Harry am 7. September 1997 Abschied von seiner Mutter. Millionen Menschen an den Bildschirmen und in den Straßen Londons schauen dem damals Zwölfjährigen dabei zu. Es sind die schwersten Tage...