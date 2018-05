YouTuber Leon Machère muss wegen Beamtenbeleidigung 32.500 Euro zahlen

Der YouTuber Leon Machère muss wegen Beleidigung von Augsburger Polizisten 32.500 Euro zahlen. In einem Prozess vor dem Amtsgericht in Augsburg ist am Montag der Einspruch des 26-Jährigen gegen einen entsprechenden Strafbefehl verworfen worden.Weder Machère, der bei YouTube mehr als 2,1 Millionen...