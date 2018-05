Forscher wollen mit Hochsee-Segelyacht Meere erkunden

Greifswald Mit einer neuen Hochsee-Segelyacht wollen Forscher künftig die Meere und das Klima erkunden. Das 22 Meter lange Schiff mit Hybridantrieb wurde von der Werft Michael-Schmidt-Yachtbau in Greifswald zu Wasser gelassen und soll am 11. Mai am Forschungsinstitut Geomar in Kiel getauft werden. Mit dem hoch spezialisierten Schiff wollen Forscher künftig kontaminationsfrei Meerwasser-, Plankton- und Luftproben sammeln und analysieren. Die Wissenschaftler wollen mit der Yacht die unmittelbare Luftschicht über und die oberen 1000 Meter Wasser in den Ozeanen erforschen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder