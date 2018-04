Russland: Greenpeace warnt vor „schwimmendem Tschernobyl“ auf Ostsee

Bei Umweltschützern wächst die Sorge vor einem zweiten Tschernobyl: Russland hat ein umstrittenes sogenanntes schwimmendes Atomkraftwerk für die Energieversorgung auf Außenposten in der Arktis vom Stapel gelassen. Das Schiff „Akademik Lomonossow“ verließ am Samstag seine Werft in St. Petersburg,...