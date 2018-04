Hilferuf in einem Fenster des Gutenberg-Gymnasiums in Erfurt: 16 Jahre ist es her, dass ein Ex-Schüler 16 Menschen erschoss und sich selbst tötete. Foto: dpa

Erfurt Das Schulmassaker am Erfurter Gutenberg-Gymnasium am 26. April 2002 mit 17 Toten hat über Thüringen hinaus für Entsetzen und Trauer gesorgt. Am Jahrestag des Verbrechens wird der Opfer gedacht.

Erfurt erinnert an Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium

Der Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium ist auch nach 16 Jahren unvergessen. Heute wollen Schüler und Lehrer des Gymnasiums in einer Gedenkstunde vor dem Schulportal an die 16 Menschen erinnern, die bei dem Verbrechen am 26. April 2002 getötet wurden.

Ein ehemaliger Schüler hatte damals elf Lehrer, eine Referendarin, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizisten erschossen. Danach erschoss sich der 19 Jahre alte Schütze selbst. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bezeichnete das Verbrechen als einen der schmerzlichsten Tage, den Thüringen erlebt habe.