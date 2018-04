Zahl der Straftaten stark zurückgegangen

Berlin Die Polizei hat 2017 in Deutschland fast zehn Prozent weniger Straftaten erfasst als im Vorjahr. Das berichtet die „Welt am Sonntag“ und beruft sich auf die noch unveröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). So stark seien die Straftaten seit fast 25 Jahren nicht mehr zurückgegangen,...