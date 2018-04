Männer beleidigen Türken und hetzten ihren Pitbull auf sie

Zwei Männer haben laut Polizei in Berlin einen Kampfhund auf einen 36-jährigen Türken gehetzt. Vorangegangen seien fremdenfeindliche Beleidigungen am Freitagabend vor einem Café im Stadtteil Lichtenberg, teilte die Polizei am Samstag mit.Dabei wurde auch die Begleiterin des Mannes, laut Polizei...