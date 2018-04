Bundesweite Rotlicht-Razzia: Was ist Menschenhandel?

Mehr als 1500 Bundespolizisten waren am Mittwochmorgen an einer Razzia gegen Rotlicht-Banden in zwölf Bundesländern beteiligt. Im Fokus stand unter anderem Menschenhandel von Thailänderinnen. Es gab mehr als 100 vorläufige Festnahmen.Die Razzia ist einer der größten Schläge gegen Menschenhandel in...