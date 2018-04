Bär eröffnet Fußballspiel in Russland – Tierschützer empört

Diese Szenen lassen das Gastgeberland der Fußball-WM im Sommer nicht gut aussehen: Ein Bär musste in Russland mit Jubelgesten und einer Ballübergabe an den Schiedsrichter ein Zweitliga-Spiel in der südrussischen Stadt Pjatigorsk eröffnen. Ein Youtube-Video von der bizarren Aktion sorgt im Netz für...