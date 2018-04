Remstal: Puppe ohne Kopf sorgt für Großeinsatz der Polizei

Eine Puppe ohne Kopf hat am Montagabend Polizisten im Remstal in Baden-Württemberg schon an das Schlimmste denken lassen – und einen Großeinsatz ausgelöst. „Sie sah eben aus wie eine menschliche Leiche“, sagte ein Polizeisprecher über die Puppe, die einem Spaziergänger am Rande der Rems bei...