Historische Druckkammer gestohlen

In Moskau ist eine historische Druckkammer zur Ausbildung sowjetischer Kosmonauten gestohlen worden. Möglicherweise habe Juri Gagarin, 1961 der erste Mensch im Weltraum, in der luft- und schalldichten Experimentierkammer geübt, berichteten russische Medien. Das Raumfahrtmuseum in Moskau teilte mit,...