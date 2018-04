Linke soll neuen Bundesgeschäftsführer bekommen

In der Parteiführung der Linken stehen Veränderungen an: Der Linke-Politiker Jörg Schindler aus Sachsen-Anhalt will neuer Bundesgeschäftsführer der Partei werden. Der 46-Jährige will sich beim Bundesparteitag Anfang Juni in Leipzig für den Posten zur Wahl stellen. Der bisherige kommissarische Bundesgeschäftsführer der Linken, Harald Wolf, will die Aufgabe abgeben und stattdessen als Schatzmeister kandidieren. Noch offen ist, ob es weitere größere Veränderungen an der Parteispitze geben wird - auch als Ausdruck des innerparteilichen Kontroversen. Die Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger wollen in Leipzig noch mal antreten.

Wolf hatte den Posten als Bundesgeschäftsführer im vergangenen November kommissarisch von Matthias Höhn übernommen, der wegen heftiger interner Kämpfe vorzeitig zurückgetreten war. Höhn hatte sich damals offen über mangelnde Unterstützung und fehlendes Vertrauen in der Parteizentrale beklagt. Wolf, der ehemalige Berliner Wirtschaftssenator (61), hatte Höhns Aufgaben daraufhin kurzfristig übernommen.

Nun soll mit Schindler ein deutlich weniger prominenter Linker folgen. Schindler ist Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht und stellvertretender Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt. Riexinger sagte, Schindler sei schon lange in der Partei und sehr engagiert. In seiner Anwaltspraxis vertrete Schindler viele Mandanten in Streitigkeiten um Hartz IV und kümmere sich ebenso um Asylfälle. „Das alles macht ihn zu einem sehr guten Kandidaten.“

Wolf sagte, Schindler bringe durch seine Arbeit als Anwalt viele Erfahrungen mit, die für die Partei wichtig seien. Er sei politisch erfahren und ein kluger Kopf. Außerdem sei Schindlers Kandidatur ein Beitrag für den Generationswechsel in der Parteiführung. Er könne sich eine Teamarbeit mit Schindler sehr gut vorstellen.

Beim Parteitag in Leipzig vom 8. bis 10. Juni wird der gesamte Vorstand der Linken neu gewählt. Bislang sind noch keine Gegenkandidaturen gegen Kipping und Riexinger bekannt. Möglicherweise könnten sich die internen Kontroversen aber auch auf der Ebene der Stellvertreter zeigen. Wer genau für die Vize-Posten antreten wird, ist noch unklar.

Die Linke plagt seit langem ein Zerwürfnis zwischen der Spitze der Partei und der Führung der Bundestagsfraktion. Im vergangenen Oktober war der Streit eskaliert. Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht hatte damals Intrigen aus dem Hinterhalt gegen ihre Person beklagt und mit einem Rückzug gedroht. Das Verhältnis von Kipping und Riexinger zu Wagenknecht und ihrem Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch gilt als zerrüttet. dpa