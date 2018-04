Immer mehr Wölfe in Deutschland. Jäger wollen Jagdrecht schärfen

Berlin Die Jäger fordern eine zeitnahe Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht. Das sagte ein Sprecher des Deutschen Jagdverbandes (DJV) am Mittwoch. Hintergrund seien Vorstöße in Brandenburg und Südwestdeutschland, spezielle Entnahmetrupps ohne Rücksprache mit den örtlichen Jägern zu bilden. Das habe zu einer Änderung der bisherigen Position geführt, erklärte DJV-Sprecher Torsten Reinwald in Berlin. dpa