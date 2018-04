Postbote sammelte 400 Kilo Post – um zu protestieren

Die Aufgabe von Postboten ist es, Postsendungen zu verteilen. Ein Postbote in Turin zog es allerdings vor, die Postsendungen bei sich zu Hause zu sammeln. Am Ende hatte er einen 400 Kilo schweren Berg an Sendungen gesammelt. Der Grund: Er hielt seine Bezahlung für zu gering.Der 33-Jährige kündigte...