JVA-Mitarbeiterin schreibt jungem Häftling Liebesbriefe

Ein Austausch von geheimen Liebesbriefen mit einem jungen Gefangenen hat für eine Mitarbeiterin der Jugendanstalt Hameln möglicherweise disziplinarische Konsequenzen. Das Verfahren laufe noch, teilte das niedersächsische Justizministerium am Freitag mit. Nach Medienberichten hatten sich die 41-jährige Justizmitarbeiterin und der 22 Jahre alte Häftling wiederholt Briefe geschrieben, in denen sie verbale Zärtlichkeiten austauschten.

Für den Gefangenen endete die Liebesbrief-Affäre vor dem Amtsgericht Hameln. In seinem letzten Schreiben, das bei einer anstaltsinternen Postkontrolle abgefangen wurde, war von Zuneigung nämlich keine Rede mehr. Stattdessen habe der 22-Jährige versucht, die Frau zu erpressen, sagte Gerichtssprecherin Sabine Quak am Freitag. Der 22-Jährige habe gedroht, die Brief-Affäre der Anstaltsleitung zu offenbaren, wenn sie ihm nicht ein Privat-Paket in die Anstalt schleuse. In der Zelle des 22-Jährigen wurden bei einer anschließenden Durchsuchung dann die Liebesbriefe sichergestellt.

Der Mann, dem versuchte Nötigung vorgeworfen wird, habe die Vorwürfe am ersten Prozesstag gestanden, sagte Quak. Der 22-Jährige soll mittlerweile in eine andere Anstalt verlegt worden sein. Ein Urteil gegen ihn soll Mitte April verkündet werden. Die Justizbedienstete, der nach Angaben der Gerichtssprecherin strafrechtlich kein Vorwurf gemacht werde kann, ist nach Angaben des Ministeriumssprechers weiterhin im Dienst. dpa