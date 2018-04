Mord an Tochter: Pakistaner gesteht Tat

Ein 34-jähriger Angeklagter hat zum Auftakt eines Prozesses in Hamburg gestanden, sein kleines Kind im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek getötet zu haben. „Ich gestehe, am späten Nachmittag des 23. Oktober 2017 meine Tochter Ayesha getötet zu haben“, sagte der Pakistaner in einer Erklärung,...