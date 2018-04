Schüsse am Youtube-Hauptquartier - Berichte über Verletzte

Am Hauptquartier des Internet-Unternehmens Youtube sind am Dienstag Schüsse gefallen. Das bestätigte die Polizei in San Bruno, unmittelbar südlich von San Francisco gelegen. "Wir reagieren auf einen Schützen. Bitte halten Sie sich von der Cherry Ave und dem Bay Hill Drive fern", schrieb die Polizei in San Bruno auf Twitter. In der Nähe befindet sich die Zentrale des Internetunternehmens.

Nach Medienberichten wurden mehrere Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Mitarbeiter des Unternehmens berichteten dem lokalen Sender KCBS, sie hätten viele Schüsse gehört. Mehrere Menschen seien angeschossen worden. Notrufe aus dem Gebäude gingen gegen 13 Uhr Ortszeit bei der Polizei ein.

Fernsehbilder zeigten ein großes Aufgebot von Polizei im Umfeld der Gebäude. Zahlreiche Menschen strömten aus dem Gebäude, teilweise mit erhobenen Händen. Sie wurden von Beamten durchsucht. Die Polizei machte zunächst keine Angaben, ob bereits ein Verdächtiger festgenommen wurde.