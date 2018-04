Drei Tote durch Lawine in der Schweiz

Fiesch In der Schweiz sind bei einem Lawinenunglück drei Tourenskifahrer ums Leben gekommen. Wie die Behörden berichteten, handelt es sich bei den Opfern um Spanier. Die fünfköpfige Gruppe hatte die Lawine im Wallis in der Nähe des Aletschgletschers in 2450 Metern Höhe offenbar selbst ausgelöst. dpa