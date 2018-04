Chinesisches Raumlabor „Tiangong 1“ über Pazifik abgestürzt

Das chinesische Raumlabor „Tiangong 1“ ist am Montag in die Erdatmosphäre eingetreten und zu großen Teilen über dem Pazifik verbrannt. Das berichtete die chinesische Raumfahrtorganisation CMSEO. Demnach trat das Labor um 8.15 Uhr (Pekinger Zeit, 02.15 MESZ) über dem Südpazifik in die Atmosphäre...