Festnahmen in Italien - Verbindungen zu Weihnachtsmarkt-Anschlag? Bei Razzien in Mittel- und Süditalien hat die italienische Polizei am Donnerstag fünf Tunesier verhaftet. Sie sollen zum Netzwerk des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri gehört haben.