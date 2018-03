Gründonnerstag: Was bedeutet der Tag eigentlich?

Dass der Karfreitag an den Tod Jesu erinnert, das wissen die meisten noch. Und dass an Ostern seine Auferstehung gefeiert wird, auch. Aber was genau feiern Christen am Gründonnerstag? Und woher kommt das „grün“ im Namen?Wie steht es in der Bibel?Am Gründonnerstag, dem Tag vor Karfreitag, kam Jesus...