Massenschlägerei in Duisburg verhindert – Macheten sichergestellt

Eine Auseinandersetzung zweier rivalisierender Gruppen hat die Duisburger Polizei in der Nacht zu Mittwoch in Atem gehalten. Viele Beteiligte hätten sich mit Macheten, Holzknüppeln, einige auch mit Staubsaugerrohren bewaffnet, wie die Duisburger Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.Die Polizei war...