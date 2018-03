Carles Puigdemont: So läuft das Auslieferungsverfahren

Zwei Tage nach der Festnahme des katalanischen Ex-Regierungschefs Carles Puigdemont in Schleswig-Holstein bleiben viele Fragen offen. Am Montagabend hat das Amtsgericht Neumünster entschieden, dass Puigdemont in Gewahrsam bleibt. Eine Entscheidung über eine mögliche Auslieferung des Politikers an...