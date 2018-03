Neunjähriger erschießt seine Schwester im Streit

Okolona Ein neun Jahre alter Junge hat in den USA im Streit um eine Spielkonsole seine 13-jährige Schwester erschossen. Das Mädchen wollte ihrem Bruder den Controller der Konsole nicht geben. Daraufhin lief der Neunjährige zum Nachttisch seiner Eltern, nahm die Waffe der Familie heraus und schoss seiner Schwester in den Hinterkopf, berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf die örtliche Polizei. Demnach war die Mutter der Kinder in der Küche und kochte das Mittagessen, als sich der Vorfall ereignete.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder