Verfolgungsjagd in Halle – Fahrzeug und Kennzeichen gestohlen

Halle In Halle sind zwei Unbekannte mit dem Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen. Der Autofahrer habe auf die Zeichen der Beamten nicht reagiert und beschleunigt, teilte die Polizei in Halle am Donnerstagmorgen mit. Dabei sei der Fahrer am späten Mittwochabend mit dem Auto auch über ein Fußgängerbrücke an der Saale gefahren und habe dabei zwei Poller umgefahren. Verletzt wurde niemand. Der Autofahrer und sein Beifahrer ließen das Auto dann stehen und flüchteten zu Fuß weiter.

Die Polizei stellte fest, dass Unbekannte das Auto bereits am Dienstag in Halle entwendet hatten. Die Kennzeichen seien von einem weiteren Fahrzeug gestohlen worden. dpa