United Airlines – Hund stirbt im Gepäckfach

New York Auf dem Flug von Houston nach New York ist ein Hundewelpe gestorben – nachdem Flugbegleiter ihn für drei Stunden in ein Gepäckfach verbannt hatten. Laut der Passagierin hätten die Flugbegleiter zugesichert, dass die Sicherheit des Tieres gewährleistet sei. Die betroffene Fluggesellschaft United...